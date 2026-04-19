お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（55）が18日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、レギュラー出演する日本テレビ「しゃべくり007」の裏話を明かした。しゃべくり007」は2008年7月に土曜夕方の番組としてスタートし同10月に月曜夜10時のプライムタイムに昇格。くりぃむしちゅーとネプチューン、チュートリアルはその日のゲストが誰かを事前に知らされず、「企画も分からないし