お笑い芸人の吉住（36）が18日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）に出演。女性芸人とともに行く合コンに誘われなかったことを明かした。パーパーのあいなぷぅ（32）が、カーネーション吉田結衣（37）、吉住とともに頻繁に合コンに行っていることを明かし、吉田は「この間コンパしたお相手が、官僚の方と」と告白し、スタジオを驚かせた。つないだのはあいなぷぅで「私がこういう仕事現場で『彼氏