お笑い芸人の吉住（36）が18日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）に出演。女性芸人とともに行く合コンに誘われなかったことを明かした。

パーパーのあいなぷぅ（32）が、カーネーション吉田結衣（37）、吉住とともに頻繁に合コンに行っていることを明かし、吉田は「この間コンパしたお相手が、官僚の方と」と告白し、スタジオを驚かせた。

つないだのはあいなぷぅで「私がこういう仕事現場で『彼氏がほしい』って言いまくってるんです。そうしたら親切な方が、お仕事でつながった方が『探しているんですよね？よければどうですか？』で、ご紹介していただいたのがたまたま官僚の方で」と説明した。

ここで吉住が「私は、行かせてもらえてないんです。官僚のときは行かせてもらえなくて」と明かした。

あいなぷぅは「官僚のときは呼ばなかったんです」と語り、「こっちもやっぱり真剣なんで、冷やかしを呼びたくないんですよ」と吉住に反論した。

あいなぷぅは「1回その前にも行ったんですけど、ここ（吉住）で全部会話が止まるんですよ」と語った。

ずんの飯尾和樹から「なんで会話止まるのよ」と聞かれ、あいなぷぅは「なんか恋愛の話をしているときも、好きなタイプとか言うじゃないですか。彼女がまだ恋愛を未経験だから…」と男性との会話に慣れていないことを明かした。

飯尾が「（好きなタイプ）なんて言ったの？」と聞くと、吉住は「“暴力ふるわない人”とか言って、」と答え、スタジオを笑わせた。

陣内智則は「最低ラインね」と笑った。あいなぷぅは「（吉住を）官僚の前には連れて行けない」と説明した。