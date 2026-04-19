【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第11節】(ハワスタ)いわき 1-0(前半1-0)長野<得点者>[い]木吹翔太(37分)<退場>[長]牧野虎太郎(45分+2)<警告>[長]吉澤柊(31分)主審:吉田哲朗└いわきが19歳MF木吹翔太の初ゴールで7連勝! 長野は前半に守護神が一発レッド