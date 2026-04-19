◇プロ野球パ・リーグ西武15-3日本ハム(19日、エスコンフィールドHOKKAIDO)西武が日本ハムに勝利しカード勝ち越しを決めました。西武は両チーム無得点の3回、ランナー1塁2塁で桑原将志選手がタイムリーを放ち1点を先制、さらに渡部聖弥選手の3ランホームランでこの回4点を挙げます。援護をもらった先発の平良海馬投手は、3回、4回に1点ずつ失いますが6回2失点で試合を作りました。7回は2番手の篠原響投手がノーアウト満塁のピン