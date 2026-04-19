◇パ・リーグオリックス2―1ソフトバンク（2026年4月19日みずほペイペイ）2カードぶりの勝ち越しを決めたオリックス・岸田監督は、「この締まった1点差の厳しいゲームを取れたのは大きい」と手応えをにじませた。ソフトバンク・松本晴に対し、7回まで二塁すら踏めず。上沢にノーヒットノーランまであと打者2人に迫られた前夜に続き、嫌な雰囲気が立ちこめたが、8回に先頭・森友が右中間へ同点弾。流れを引き寄せ、9回に