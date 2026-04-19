◇プロ野球パ・リーグオリックス２ー１ソフトバンク(19日、みずほPayPayドーム)パ・リーグ首位のソフトバンクは1勝1敗で迎えた3連戦の最終戦で9回に逆転を許し、2カード連続負け越しとしました。初回、ソフトバンクは近藤健介選手の四球で出塁し、 栗原陵矢選手がライト前に放ち、 2アウトながら1塁と3塁の場面で得点圏打率.300の山川穂高選手が打席へ。8球粘り迎えた9球目にアウトコースのツーシームをとらえ先制に成功します