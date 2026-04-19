◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）クラシックの１冠目に１８頭が出走し、４番人気のリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は、２着だった。最後の直線でロブチェンに食い下がったが、かわすことはできず。津村明秀騎手は４度目の挑戦で、同レース初勝利とはならず。同馬は昨年の新潟２歳Ｓ、今年の共同通信杯を勝っており、メンバー唯一の重賞２勝馬