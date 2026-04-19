サバンナ高橋茂雄（50）が19日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。米国とイランの緊張が長引くことで日本の受ける影響についてコメントした。高橋が「今、身近で、これめっちゃ値段上がったな、ってないんですけど、急に何もかんも上がりそうな気がするんですけど…そういう辺の怖さがあるんですけど、どうなんですか」と質問。元テレビ朝日の中丸徹氏が「今のところ、ナフサも原油も備蓄でなんとかなっ