９日、青島高齢者介護ロボットトレーニングセンターで、ロボットにモノをつかむ動作を学習させるトレーナー（左）。（青島＝新華社記者／李紫恒）【新華社青島4月19日】中国山東省青島市の青島高齢者介護ロボットトレーニングセンターは、介護やヘルスケアに特化した同省初の公共ロボット訓練・検証施設として今年2月に設立された。医療リハビリ施設や実際の介護現場を模した環境の下、訓練やテスト、機能検証、データ共有、基準