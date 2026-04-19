◇プロ野球パ・リーグ日本ハム-西武(19日、エスコンフィールドHOKKAIDO)桑原将志選手のタイムリーで西武が先制しました。西武はこの日先発の有原航平投手に対しては2回までランナーがだせず、それでも3回、先頭がヒットを放つと続く平沢大河選手もヒットを放ちノーアウト1塁2塁のチャンスを作ります。ここで9番滝澤夏央選手はバントの構えを見せますが初球を空振り、この際セカンドランナーが飛び出し捕手に刺されアウトとなりま