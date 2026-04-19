【モデルプレス＝2026/04/19】乃木坂46の金川紗耶が4月16日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。【写真】24歳乃木坂メンバー「ため息出るほど美しい」美脚スラリのミニスカコーデ◆金川紗耶、美脚ライン際立つミニスカ姿披露金川は「真っ黒な日」と記し、写真を投稿。長袖トップスにミニスカートを合わせたオールブラックのスタイルで、美しい脚のラインが際立つショットを披露している。◆金川紗耶の投稿に「美人