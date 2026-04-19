【リーグドゥ】スタッド・ランス 3−2 レッドスター（日本時間4月18日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）【映像】批判相次ぐ不可解判定（実際の様子）スタッド・ランスに所属する日本代表MFの中村敬斗が、不運なイエローカードを受けて不満顔を見せた。リーグドゥで5位のスタッド・ランスは日本時間4月18日、第31節で4位のレッドスターとホームで対戦した。勝ち点1差の昇格を争うライバルチームとの対戦で、中村は3トップの