＜KKT杯バンテリンレディス最終日◇19日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。トータル10アンダーで首位タイの鈴木愛、〓橋彩華の2人とトータル6アンダー・3位タイにつける木戸愛の最終組が午前9時にティオフを迎えた。【写真】鈴木愛のオリジナルアパレル「own is ROSE」今日は青×黒！通算23勝目を目指す鈴木愛、2戦前の「ヤマハレディース葛城」を制し