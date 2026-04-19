17日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏と五十嵐亮太氏が、阪神の6番打者・木浪聖也について言及した。阪神は同日の中日戦、1点を追う7回に森下翔太の適時打で同点に追いつくと、二死一、三塁から6番・木浪がライト前に決勝の適時打。阪神打線は1番・近本光司から5番・大山悠輔まで固定されているが、昨季は6番打者を固めることができなかった。今季は木浪が6番の打順で、勝負強い打撃