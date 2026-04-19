関西勢一番乗りはアクロフェイズ。午後0時7分、中山競馬場に到着した。一ノ瀬助手は「変わらず、車内も落ち着いていて元気そう。金曜の調教もいつも通りいい動きでしたし、いい意味で変わらず来られたと思います」と愛馬の状態を伝える。今回は13番枠からのスタート。「いつも外めだし、慣れた競馬ができると思う」と力を込めた。