演歌歌手の辰巳ゆうと（28）が18日、都内で2冊目の写真集「YUTO―LIFE」（主婦と生活社）の発売記念イベントに出席した。前作から1年3カ月という短いスパンに「売れっ子グラビアアイドルだと思ってます」と笑いを誘った。撮影期間に髪色を黒からアッシュグレーに染めたことで、2色楽しめることもポイント。白にも近い髪色に、NHK紅白歌合戦の白組への意識を聞かれると「もちろんです！年末に向けてどんどん白くなっていきま