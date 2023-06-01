フランスのマクロン大統領（ゲッティ＝共同）【カイロ共同】フランスのマクロン大統領は18日、レバノン南部で国連レバノン暫定軍（UNIFIL）に参加していたフランス軍部隊が攻撃を受け兵士1人が死亡、3人が負傷したと明らかにした。ロイター通信が伝えた。マクロン氏は親イラン民兵組織ヒズボラによる攻撃の可能性があるとした。ヒズボラは声明を出して関与を否定した。レバノン大統領府によると、アウン大統領はマクロン氏と電