9日（木）にアディダス ジャパン株式会社が発売した「PURECHILL/PURECHILL SLIDE」のキービジュアルに、バレーボール女子日本代表の秋本美空が起用された。 「PURECHILL/PURECHILL SLIDE」は積み重ねたトレーニングの後に、エネルギーを取り戻すためのチルタイムに着目したアイテムで、軽量フォームがクールダウン時の一歩一歩をやさしく支え、一日の様々な場面でリカバリー