４人組ガールズボーカルグループ「美麗−Ｂｉ−ｒａｙ−」が１８日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された日本最大級のファッション＆音楽イベント「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２５ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」に出演した。今回が初の大型ファッションイベント出演で堂々のパフォーマンスを見せた。新曲「ＵＮＢＲＥＡＫＡＢＬＥ」を初披露するなど２曲をパフォーマンスした。ステージ終了後に