◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク7ー0オリックス(18日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクの先発・上沢直之投手が、快投を見せました。同率首位で並ぶオリックスとの首位攻防戦。上沢投手は初回スライダーで三振を奪うなど三者凡退。その裏、打線は柳町達選手の先制2点タイムリーで援護。2回に味方のエラーでランナーを背負いますが、後続を打ち取り無失点。3回にはこの試合初めて四球で出塁を許すも、ヒットは許さず。4回から6