モデル・俳優の野村康太が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。【全身ショット】脚長！デニムスタイルで登場した野村康太野村は3rd SHOW内「MEN’S NON-NO Special Stage」のステージに登場。姿が見えると同時に歓声が巻き起こり、レザーのセットアップを着こなし、クールなランウェイを披露した。『GirlsAward』は今年で16年目を迎え