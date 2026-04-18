野村康太、さわやかランウェイ レザーセットアップを着こなす
モデル・俳優の野村康太が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。
【全身ショット】脚長！デニムスタイルで登場した野村康太
野村は3rd SHOW内「MEN’S NON-NO Special Stage」のステージに登場。姿が見えると同時に歓声が巻き起こり、レザーのセットアップを着こなし、クールなランウェイを披露した。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務めた。
【全身ショット】脚長！デニムスタイルで登場した野村康太
野村は3rd SHOW内「MEN’S NON-NO Special Stage」のステージに登場。姿が見えると同時に歓声が巻き起こり、レザーのセットアップを着こなし、クールなランウェイを披露した。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務めた。