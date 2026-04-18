MLB Japanが4月14日、Instagramを更新。ヒューストン・アストロズ所属の今井達也（27）が故障者リスト入りしたことを伝えた。 【画像】ダルビッシュ有、17歳モデル息子と再会し笑顔の2ショット「パパそっくりのイケメンくん」「DNAは争えませんなぁ」 今井は12日のマリナーズ戦に登板するも1安打4四球、3失点と乱調。その後、球団から右腕の疲労で15日間のIL（故障者リスト）入りが発表された。MLB Japanは