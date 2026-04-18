日本体操協会の村上茉愛女子強化本部長は、選手たちの底上げに手応えを感じている。体操の全日本個人総合選手権（１８日、群馬・高崎アリーナ）の女子決勝では、１５歳の西山実沙（なんばク）が合計１１０・３３２点で初優勝。前回大会覇者の岸里奈（戸田市ＳＣ）が２位、岡村真（相好ク）が３位だった。２０２５年世界選手権床運動金メダルの杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）の５位、２２年世界選手権平均台銅メダルの宮田笙子（順大）