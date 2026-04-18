日本体操協会の村上茉愛女子強化本部長は、選手たちの底上げに手応えを感じている。

体操の全日本個人総合選手権（１８日、群馬・高崎アリーナ）の女子決勝では、１５歳の西山実沙（なんばク）が合計１１０・３３２点で初優勝。前回大会覇者の岸里奈（戸田市ＳＣ）が２位、岡村真（相好ク）が３位だった。２０２５年世界選手権床運動金メダルの杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）の５位、２２年世界選手権平均台銅メダルの宮田笙子（順大）は６位に終わったが、今大会は多くの選手が一定の点数を記録。村上強化本部長は「かなり強くなっている印象はある」と高評価を下した。

今大会は世界選手権（１０月、オランダ）などの代表第２次選考会を兼ねた一戦。決勝は独特の雰囲気に飲み込まれ、ミスが出る選手もいた。それでも「５３点以上を取ってくる選手がすごい多いので、かなり楽しみ。チーム編成はもちろん、選考で選ばれた選手を使うと思うけど、実際（団体の）決勝の時どうしようかなとか、考えるのがすごいワクワクするぐらい選手層は厚くなった」と期待を口にした。

ロサンゼルス五輪は団体メダルを目標に掲げている。１９６４年東京五輪以来の団体へ、ここからさらに上げていきたいところだ。