◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第１１節広島２―０長崎（１８日・エディオンピースウイング広島）日本代表・森保一監督が１８日、広島―長崎戦を視察した。かつて選手、コーチ、監督として過ごした広島で、１６日に肺炎のため亡くなった恩師で広島初代総監督の今西和男さん（享年８５）を時折、涙ぐみながら悼んだ。以下は試合後、報道陣と森保監督の主な問答。―（日本代表の広島ＧＫ）大迫がよく守った。「無失点に抑