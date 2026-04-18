演技する青木祐奈＝コーセー新横浜スケートセンターフィギュアスケート女子の四大陸選手権覇者で24歳の青木祐奈（MFアカデミー）が18日、横浜市のコーセー新横浜スケートセンターで行われたリリーカップカナガワに出場し、貫禄の滑りで1位となった。四大陸の結果が現役続行の後押しとなり「自分の好きなスケートを多くの方に届けたい」と思いを語った。大会はフリーのみで争われ、躍進の原動力となった「ラ・ラ・ランド」に乗