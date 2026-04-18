【モデルプレス＝2026/04/18】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）の谷崎早耶が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】指原プロデュースアイドルが抜群スタイル披露◆谷崎早耶、オフショルで美肩披露谷崎は、グレーチェックのミニ丈オフショルダーワンピースを着こなし