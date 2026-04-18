◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2026年4月18日神宮）巨人の山瀬慎之助捕手（24）が18日のヤクルト戦（神宮）で7番に入り、今季4度目のスタメンマスク。小学校4年生から高校までバッテリーを組んだ同学年のヤクルト・奥川恭伸投手（25）と1軍初対決を果たし、第2打席で勝ち越し適時打を放った。1―1で迎えた4回、2死一、二塁で入った第2打席。奥川が1ボール2ストライクから投じた5球目、高め直球を右前にはじき返すと、二走