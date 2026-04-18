藤岡市の花の名所「ふじの咲く丘」では４５種類のフジが見頃を迎え、訪れる人の目を楽しませています。 藤岡市にある「ふじの咲く丘」は、２．３ヘクタールの広大な敷地を誇る花の名所です。フジは、１９７９年・昭和５４年に藤岡市の花に指定されていて、長さ約３５０メートルの藤棚が訪れる人の目を楽しませています。 ４５種類のフジが楽しめる見本園は、ピンクや白、薄紫など色や形の違う花が咲き誇っています