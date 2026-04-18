ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日に現役引退を発表したことを受け、三浦の出身地・兵庫県宝塚市の森臨太郎市長が１８日までに自身の公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。２人の活躍を称賛し、ねぎらった。この日、「三浦璃来選手、そして木原龍一選手。長きにわたる競技生活、本当にお疲れ様でした」と書き出した同市長。「『りく