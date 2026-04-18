「阪神−中日」（１８日、甲子園球場）中日の２番手で杉浦稔大投手が登板した。日本ハムから金銭トレードで加入した杉浦は、この日の試合前に移籍後初めて出場選手登録。３−２の七回にマウンドに上がり、今季１軍初登板となった。先頭の近本に対しては１４９キロ、１５０キロと速球を連続して攻め、最後は変化球で空振り三振。しかし、続く中野に右前打を浴びると、森下には右中間を破る適時二塁打を打たれ、３−３とされ