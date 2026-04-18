明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第11節が18日に行われ、サンフレッチェ広島とV・ファーレン長崎が対戦した。前節PK戦勝利でようやく4連敗を止めた広島が、連敗中の長崎を『エディオンピースウイング広島』に迎えての一戦。ホームの広島は立ち上がりから押し込むと、10分に先制する。ペナルティエリア手前でルーズボールを回収した佐々木翔が左に展開し、受けた東俊希は高速クロスを供給。ゴール前にいた鈴木章斗