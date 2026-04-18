俳優の野村康太が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。【全身ショット】ピンクが素敵！彼氏感満載の野村康太野村は1st SHOW内「WEGO」のステージに登場。歓声に包まれる中、Tシャツにパンツを合わせたラフな“彼氏感”スタイルを披露した。ステージトップではサングラスを外し、やわらかなほほ笑みを見せ、会場の視線を一気に引き寄せた