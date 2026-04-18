野村康太、“彼氏感スタイル”で魅了 サングラス外し→笑顔に大歓声
俳優の野村康太が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。
【全身ショット】ピンクが素敵！彼氏感満載の野村康太
野村は1st SHOW内「WEGO」のステージに登場。歓声に包まれる中、Tシャツにパンツを合わせたラフな“彼氏感”スタイルを披露した。ステージトップではサングラスを外し、やわらかなほほ笑みを見せ、会場の視線を一気に引き寄せた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。
【全身ショット】ピンクが素敵！彼氏感満載の野村康太
野村は1st SHOW内「WEGO」のステージに登場。歓声に包まれる中、Tシャツにパンツを合わせたラフな“彼氏感”スタイルを披露した。ステージトップではサングラスを外し、やわらかなほほ笑みを見せ、会場の視線を一気に引き寄せた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。