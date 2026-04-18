ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＭＥＮＴ所属のヴァサイェガ渉、内村颯太、田村海琉が１８日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた日本最大級のファッションイベント「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２６ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」にサプライズで登場した。３人はランウェーの開幕を飾るトップバッターとして、そろって登場。イタリアのファッションブランド「ＭＡＸ＆Ｃｏ．」のスペシャルステージで