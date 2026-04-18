◆ファーム・リーグ巨人―楽天（１８日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の２軍は初回に先制点を奪ったが、２回に楽天に勝ち越された。初回、楽天の先発・大内から先頭・平山が四球を選んで、門脇、吉川の連打などで１死満塁として、５番・三塚の打席で大内の暴投で三塁走者が生還。巨人が先制した。しかし１―０の２回。先発・森田が先頭のゴンザレスに中前安打を浴びて、さらに６番・武藤の打球を二塁手・吉川がファ