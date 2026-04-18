[4.18 J1百年構想リーグ EAST第11節](日産ス)※13:00開始<出場メンバー>[横浜F・マリノス]先発GK 1 朴一圭DF 2 加藤蓮DF 13 井上太聖DF 17 ジェイソン・キニョーネスDF 33 諏訪間幸成MF 6 渡辺皓太MF 28 山根陸MF 40 天野純FW 9 谷村海那FW 11 ジョルディ・クルークスFW 30 ユーリ・アラウージョ控えGK 21 飯倉大樹DF 49 村上慶MF 8 喜田拓也MF 29 樋口有斗FW 18 オナイウ情滋FW 19 テヴィスFW 24 近藤友喜FW 26 ディーン・