お笑い芸人の東貴博（56）が、18日までに自身のブログを更新。中退後も交流が続く大学の仲間たちとの食事会を楽しむ様子を公開した。【写真】寿司やで大学時代の同級生ショットを公開した東貴博東は2021年、駒澤大学法学部に社会人特別入試で入学。タレント活動と並行して通学していたが、2024年に3年生で中退している。その後も同級生との交流は続いており、「たまに会ってはご飯に行く」と近況を明かした。今回の食事会は