店舗オーナーによる配送員へのパワハラ発言で批判を集める韓国コーヒーチェーンが強行対応を予告した。問題のオーナーも直筆の謝罪文を公開し、事態の収拾に乗り出している。【写真】インテリア問題で揉めた業者ら3人殺害した韓国ピザ店主、身元情報が公開コーヒーチェーン「TEN PERCENT COFFEE（テンパーセントコーヒー）」の加盟本部は4月15日に声明文を発表し、「当社加盟店による“牛乳配送に関連する不適切な対応”について、