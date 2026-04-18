2日の配信スタート以降、中毒者が続出しているNetflixシリーズ『九条の大罪』。15日に発表された「日本におけるNetflix週間TOP10（シリーズ）」では、初週から引き続き2週連続の第1位を記録。さらに「週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）」でも、先週の7位から第4位へと大きくランクアップした。この快進撃を記念し、本作の誕生秘話から実写化に込めた想いまでを、日本エンタメ界をけん引するトップクリエイターたちが語り尽