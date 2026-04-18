〈森への移住は決断の連続だった――作家・小川糸のとっておきの話〉から続く『いとしきもの森、山小屋、暮らしの道具』では、たくさんの撮りおろし写真を収録。初夏の爽やかな緑の葉に包まれた森の木々、木のぬくもりが優しい山小屋、実際に使っているキッチン道具や美しいアート作品など、小川糸さんならではのセンスに溢れたライフスタイルが注目を集めています。【写真】この記事の写真を見る（5枚）そんな森の生活につい