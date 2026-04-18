いわき市立中学校５校で３月１１日、卒業祝いの給食の赤飯約２１００食分が廃棄された問題で、市教育委員会は１７日、服部樹理・前教育長（現文部科学省職員）が「自分に責任がある」として赤飯代３４万１２６７円を業者に直接支払っていたと発表した。個人が業者に直接支払うのは不適切だったとして、業者に服部氏への返金を求める方針。問題では、保護者から東日本大震災の発生日に赤飯を提供するのを疑問視する指摘があり、