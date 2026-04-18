【ワシントン＝栗山紘尚、ヨハネスブルク＝高木文一】米国のトランプ大統領とローマ教皇レオ１４世の対立が先鋭化している。米国の対イラン軍事作戦に反対し、平和を訴える教皇に対し、トランプ氏が教皇批判を繰り返し、異例の応酬が繰り広げられている。「世界は一握りの暴君たちによって荒廃させられている」。ロイター通信によると、教皇は１６日、訪問先のカメルーンで、異例の厳しい口調で演説した。「破壊は一瞬だが、再