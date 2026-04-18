ついにダイソーから、しっかりとしたヘッドホンホルダーが登場しました！クリップ式を採用しており、デスクの天板を傷つけず設置しやすいのが最大の特徴。コンパクトになるので持ち運びにも便利です！他にもストレスなく使える機能が満載で、悪いところが見つからないくらい優秀◎これで500円というから驚きました…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：机下収納ヘッドホンホルダーブラック価格：￥550（税込）本体サイズ（