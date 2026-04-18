記事ポイント「Kia PV5」の市販車が日本に到着し、国内発売の準備が最終段階に入っています。「Kia PV5」は低床構造や広い車内空間を備え、物流からレジャーまで幅広く使えます。カスタマーセンターとロードサイドアシスタンスの専用回線が開設され、購入前後の相談に対応しています。 「Kia PV5」の市販車が日本に初上陸しています。国内発売に向けた準備は最終段階に入っています。使いやすさと安全性を兼ね備えたEVバンと