北村匠海が主演する月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の第1話が13日に放送され、女子生徒を演じる若手俳優に注目が集まり、ネット上には「透明感がえぐい」「ハッとする可愛さがある。きれい」などの反響が寄せられた。【写真】美しすぎる！女子生徒役を演じた出口夏希本作は、高校生たちが“宇宙日本食”として作り上げたサバの缶詰がJAXA（宇宙航空研究開発機構）に認証され、国際宇宙ステー