阪急阪神不動産がこのほど、「ジオタワー大阪十三」にて竣工式を行いました。竣工式の後、施設の一部を報道関係者に公開しました。ジオタワー大阪十三は単なるタワーマンションではなく、十三の新たなランドマークといえる施設です。タワマン内部はもちろん、図書館、保育・学童施設、スーパーマーケットが入居する新施設「JUSO CROSS」の一部も紹介します。【写真】30階にある「スカイラウンジ」…圧巻の眺めですポテンシャル高い