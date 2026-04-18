18日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比890円高の5万9690円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万8475.9円に対しては1214.10円高。出来高は1万3580枚だった。 TOPIX先物期近は3829.5ポイントと前日比60ポイント高、TOPIX現物終値比68.69ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 59690+890 13580 日経2